В торговом центре Краснодара закрыли два ресторана

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В торговом центре «Карнавал» по улице Буденного закрыли два заведения общественного питания. Ресторан «Мишкин» и «Rave bar» не могут работать два месяца из-за нарушений мер предосторожности в пандемию.

- Судебные приставы опечатали развлекательные заведения по судебному иску немедленного исполнения. Должник под роспись предупрежден об уголовной ответственности за невыполнение решения суда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Представители закона будут теперь контролировать сохранность пломб.

В Краснодарском крае продолжают штрафовать ночные заведения. Нарушений режима повышенной готовности стало меньше. Всего с начала ноября проверено почти 23 тысячи организаций.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи закрыли четыре заведения, работающие после полуночи. Собственникам грозит штраф и приостановка деятельности.