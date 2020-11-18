В МЧС рекомендовали быть осторожными при налипании мокрого снега

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Снег добрался и до Кубани. Хлопьями засыпает Тихорецкий, Кавказский, Новокубанский, Гулькевичкий и Успенский районы. Не исключено, что к вечеру белые осадки доберуться и до краевой столицы и других городов и районов края.

В связи с налипанием мокрого снега в МЧС рекомендовали быть осторожными.

- На территории Кубани с наступлением холодов существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с налипанием мокрого снега, гололеда, сильного мороза, схода снежных лавин. Будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач,не используйте приборы для обогрева помещений, это может привести к не расчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае ЧС необходимо звонить по бесплатным номерам: с городского – «01», с мобильного – «101».