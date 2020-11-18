«Две недели - стабильный рост»: На Кубани за сутки выявили 166 зараженных коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. Уже две недели, с 3 ноября, график по коронавирусу стабильно идет только в рост. По данным 18 ноября за последние сутки зафиксировано 166 заболевших COVID-19.

- В Краснодаре заболели 46 человек, в Белореченском районе – 11, в Темрюкском – 10. По девять зараженных выявил в Анапе, Горячем Ключе и Ейском районе. В Красноармейском районе COVID-19 подтвержден у восьми человек, в Тихорецком – у семи, в Сочи – у шести. По пять пациентов с коронавирусом прибавилось в госпиталях Туапсинского, Лабинского, Абинского, Северского и Калининского районов. В Геленджике, Курганинском, Крымском районах зафиксировано по четыре новых случаев COVID-19. В Кущевском и Апшеронском районах – по три. В Павловском и Приморско-Ахтарском районах заразились по два человека, в Славянском, Успенском, Усть-Лабинском, Новокубанском – по одному, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших коронавирусом в регионе за последние сутки – шесть детей.

Стоит отметить, что в настоящее время 37 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще трое – на ЭКМО.