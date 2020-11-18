Газ подали во все дома и соцсобъекты Ейска после аварии

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Накануне в Ейске на улице Западной во время земляных работ строители повредили магистральный газопровод. Без тепла остались более 80 000 человек и 67 социально значимых объектов. Со сварочными работами справились оперативно, но газ подключали поэтапно.

В настоящее время газоснабжение и теплоснабжение подано во все многоквартирные дома и все социальные объекты.

– Работы по подключению абонентов закончили к 12 часам дня. Велся обход каждого частного домовладения. Сейчас тепло есть во всех домах и квартирах, – отметили в министерстве ТЭК и ЖКХ края.

Ситуация находится на личном контроле губернатора. Работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам адресного подключения домов и квартир. По всем неполадкам можно обращаться по номеру «104».