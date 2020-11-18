В одном из городов Кубани ввели карантин

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О том, что в одном из городов Краснодарского края ввели карантин, сообщил в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Причиной тому стал очаг орнитоза.

Как стало известно, вспышку заболевания обнаружили в фермерском хозяйстве в Новороссийске.

- При проведении лабораторных исследований материала – помета от декоративной птицы - обнаружен орнитоз, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. - В целях ликвидации заболевания и предупреждения распространения заболевания на Кубани, приказом руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края на территории частного дома на улице Верхне-Московской Новороссийска установлен карантин.

О том, сколько будут действовать ограничительные мероприятия, не сообщается. Все будет зависеть от того, как быстро удастся ликвидировать очаг заболевания.

СПРАВКА «КП»

Орнитоз - дословно «попугайная болезнь» - вызывает заболевания у птиц, крупного рогатого скота и человека. Симптомы зависят от пути передачи. У человека развивается, как правило, пневмония, потому что возбудитель попадает через легкие. Также заразиться можно через слизистые оболочки и кожу после укуса или царапин больными птицами, при употреблении сырых яиц и даже вдыхая пыль.

Что особо неприятно - хламидии при неправильном лечении «прописываются» в организме человека на постоянной основе, из-за чего болезнь становится хронической.