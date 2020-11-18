На Кубани проходят обыски у сторонников «Открытой России»

Следствие продолжается

Жителя Краснодара Леонида Малявина подозревали в работе нежелательной в России британской неправительственной организации «Open Russia», а на днях возбудили уголовное дело.

- Два года подряд Малявин участвовал в тайных собраниях организации и распространял информационные материалы в соцсетях. За это был оштрафован, но продолжил заниматься запрещенной деятельностью. В июне уже этого года Леонида предупредили что деятельность «Open Russia» и ее проектов влечет уголовную ответственность. Но активист проигнорировал советы оперативников, в отношении него теперь ведется следствие, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что после того, как следствие начало работу с Малявиным, стали проводится обыски и у других оппозиционеров.

- В настоящее время проходят обыски с целью получения вещественных доказательств у сторонников «Открытой России: Леонида Малявина, координатора МРОО «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи, муниципального депутата Ейска Александра Коровайного, активистов Виктора Чирикова и Леонида Запрудина, - добавил источник в правоохранительных органах.