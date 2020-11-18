На «Розе Хутор» начали делать снег

Фото предоставлено пресс-службой Розы Хутор.

В горах Сочи установились отрицательные температуры, что позволило на отметке 1600 метров над уровнем моря и выше запустить 26 снегогенераторов. Это обеспечит дополнительное оснежение склонов, тем более по данным противолавинной службы «Роза Хутор» в текущем режиме минимальные температуры продержатся до 21 ноября. А с 22 ноября ожидается понижение до минус 4-5. Таким образом в ближайшие две недели прогноз погоды благоволит к продолжению заготовки снега.

Как отметил заместитель генерального директора по эксплуатации курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов: «Начало сезона катания мы планируем на 18 декабря. Сейчас идет активная подготовка, мы буквально «ловим» каждый час для формирования снежного покрова. Кроме того, проведена работа на некоторых трассах по их расширению - также в районе отметки 1600 м. Так что мы ждем нужных температур, снега и, конечно, наших гостей».

Фото предоставлено пресс-службой Розы Хутор.

Система искусственного оснежения трасс на курорте «Роза Хутор» считается крупнейшей в Европе. Она включает в себя два искусственных озера, 404 снегогенератора, в том числе 382 стационарных и 22 мобильных пушки. Система позволяет оснежить более 100 гектар площади и обеспечивает продолжительность сезона катания до 140 дней в году. Напомним, что она начинает свою работу при температуре -1,5С°.

Искусственный снег имеет более плотную, чем натуральный текстуру, благодаря которой не тает и позволяет сохранять горные склоны в отличном состоянии. На курорте «Роза Хутор» также самая большая зона катания в России – 102 км. горных трасс.