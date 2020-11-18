РНКБ выдал первые потребительские кредиты по льготной госпрограмме со ставкой 5%

РНКБ Банк начал выдачу потребительских кредитов по льготной ставке 5% в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Первые кредиты выданы на общую сумму около двух миллионов рублей, средний чек такого кредита составляет 159 тысяч рублей.

Напомним, по условиям программы оформить потребительский кредит с государственной поддержкой по льготной ставке могут заемщики, имеющие регистрацию по месту жительства на сельских территориях, которым необходимы денежные средства на благоустройство дома. В том числе - на приобретение и монтаж оборудования для обеспечения централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения (включая оплату услуг подрядной организации по бурению водозаборных скважин), водоотведения, отопления, газоснабжения жилых домов или помещений (в газифицированных районах), а также ремонт жилых домов (помещений).

В рамках программы кредит могут получить жители большинства населенных пунктов в регионах присутствия банка, за исключением жителей крупных городов. Полный перечень сельских территорий и агломераций доступен на сайте РНКБ в разделе «Документы». Подробно с условиями данной программы можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Физическим лицам – Кредиты».

В настоящее время РНКБ выдает около 300 потребительских кредитов ежедневно, при этом среднедневная сумма выдач составляет около 70 млн рублей, а средний чек потребительского кредита – 240 тысяч рублей. Чаще всего клиенты банка берут кредиты на ремонт или строительство, покупку бытовой техники, а также на лечение. В настоящее время портфель банка по кредитам наличными для физических лиц составляет около 25 млрд рублей.

- Мы постарались сделать процесс кредитования населения максимально комфортным - сегодня каждый пятый клиент подает заявку на оформление кредита онлайн, не приходя в офис банка, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Подать заявление на получение потребительского кредита можно в любом отделении банка, на сайте РНКБ, в интернет-банке или в мобильном приложении РНКБ 24/7. Подробнее с условиями потребительского кредитования, в том числе в рамках программы господдержки, можно ознакомиться на официальном сайте банка.