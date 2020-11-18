АО «Черномортранснефть» ввело в эксплуатацию резервуар на ЛПДС «Тихорецкая»

АО «Черномортранснефть» ввело в эксплуатацию новый резервуар для хранения нефти на линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Тихорецкая» Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН).

Резервуар объемом 50 тыс. куб. метров построен по программе техперевооружения, капитального ремонта и реконструкции предприятия в целях увеличения товарных емкостей резервуарного парка ЛПДС «Тихорецкая».

Строительство велось в течение года. Разработка проектной документации была выполнена с учетом характерной для местности сейсмической активности, монтажные работы проводились в условиях действующего производства с учетом всех требований по обеспечению безопасности.

Емкость представляет собой металлическую конструкцию диаметром 60 м и высотой 18 м с плавающей крышей, предназначенной для исключения испарения нефти. Резервуар защищен мощной стенкой (каре), не допускающей разлива углеводородов в случае возникновения нештатных ситуаций, и оснащен автоматическими системами управления технологическим процессом и пожаротушения.

Перед вводом объекта в эксплуатацию резервуар успешно прошел комплексное опробование систем и оборудования. Прием нефти в резервуар будет вестись из магистральных нефтепроводов (МН) Малгобек-Тихорецк и Лисичанск-Тихорецк-1,2. Срок эксплуатации новой емкости составит 50 лет.