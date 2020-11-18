В Анапе 35-летний мужчина застрелил оппонента из-за земельного спора

Фото СК РФ

Днем 13 ноября 2020 года 41-летний мужчина вместе с родственником приехал в район хутора Куматырь неподалеку от Анапы, для проверки арендованных им полей. По прибытии мужчина обнаружил, что на его поле мирно пасется целое стадо коров, поедающих посевы.

Пастуху стада арендатор высказал свое недовольство. А пастух, в свою очередь, сообщил об этом владельцу коров.

Через некоторое время на место прибыл и сам владелец животных с двумя друзьями и стал выяснять отношения с арендатором земли.

В ходе перепалки скотовладелец достал пистолет и трижды выстрелил в своего оппонента, после чего поспешил уехать.

Родственник раненого повез его в больницу, но по пути мужчина умер.

- Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю в отношении 35-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 41-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Совместными действиями сотрудников СК и полиции местонахождение обвиняемого было в тот же день установлено и он был задержан.