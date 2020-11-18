Немецкие инвесторы построят на Кубани логистический центр по хранению семян и удобрений

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Строительство центра логистики начинается по соглашению, подписанному на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году.

Инвесторы из Германии построят комплекс из двух складов площадью 10 тыс. кв. метров каждый и объемом 120 тысяч кубометров. Запуск центра намечен на 2021 год. На новом предприятии в Брюховецком районе создадут почти сотню рабочих мест.

Новый центр станет одним из крупнейших в регионе, и позволит ликвидировать имеющийся дефицит в хранении семян и удобрений.

– И агрохолдинги, и фермерские хозяйства круглый год должны быть обеспечены семенами, средствами защиты. Это основа хороших урожаев и развития сельхозпредприятий, Планируемое в будущем открытие собственного таможенного пункта позволит нарастить экспорт удобрений и химзащиты,- сказал Вениамин Кондратьев на церемонии начала стройки.

Исполнительный директор российско-германской внешнеторговой палаты Тим Кнолль отметил, что Кубань - один из наиболее благоприятных регионов в России для ведения бизнеса и проводит гибкую политику в отношении инвесторов.