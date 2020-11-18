Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Федеральная территория «Сириус» не станет отдельным избирательным округом

Об этом сообщили в ГД РФ
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" не будут иметь права законодательной инициативы.

Об этом 18 ноября на заседании Госдумы заявил глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.

" Не будет федеральная территория "Сириус" иметь права законодательной инициативы", - подчеркнул глава комитета.

Кроме того, Сириус не станет и отдельным избирательным округом, и не сможет иметь своего представителя в Совете Федерации.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в Госдуму внесен законопроект о федеральной территории «Сириус».

Как предполагается, ядром и основой новой территории должен стать одноименный образовательный и научный центр.