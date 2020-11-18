Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: за сутки от COVID-19 скончались 5 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 166 зараженных. Кроме того, зарегистрировано пять летальных исходов от коронавируса. Все смертельные случаи произошли в больницах Краснодара и Темрюкского района.

В краснодарской "инфекционке" скончались два пациента. Это местный житель и приезжий из Тбилисского района. Оба они поступили с двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус.

- Пациенты были подключены к ИВЛ. 67-летний мужчина страдал хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе по Краснодарскому краю. - У 51-летнего пациента была гипертония и хронический вирусный гепатит «С».

48-летняя краснодарка умерла в краевой клинической больнице №2. Женщину госпитализировали с двусторонней пневмонией. Когда ей стало тяжело дышать, подключили к ИВЛ.

- Лабораторное исследование подтвердило наличие вируса, - добавляют в медучреждении. - У пациентки также были желчнокаменная болезнь и двусторонний экссудативный отит.

Кроме того, в краевом клиническом госпитале ветеранов войн умерла 84-летняя жительница Краснодара. Она поступила в медучреждение с положительным анализом на коронавирус, у нее также выявили двустороннюю пневмонию. Пациентка страдала гипертонией, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом, что усугубило течение болезни.

Пятый летальный случай зафиксирован в Темрюкской ЦРБ.

- Местную жительницу госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией, - добавляют в региональном оперштабе. - Лабораторное тестирование подтвердило наличие COVID-19. У 82-летней пациентки также были атеросклероз и гипертоническая болезнь.