Оперштаб по коронавирусу даст оценку безопасности в регионе

Оперштаб готовит новую повестку

В Краснодарском крае ежедневно увеличивается суточный прирост по заболевшим коронавирусом. Уже две недели, с 3 ноября, график по коронавирусу стабильно идет только в рост. По данным на 18 ноября за последние сутки зафиксировано 166 заболевших COVID-19.

В регионе отменены все масштабные мероприятия, не будет Елок и новогодних корпоративов. Однако планируется, что на праздничные каникулы в курортный край приедет до 300 тысяч туристов.

Ожидается, что на очередном совещании оперштаба по коронавирусу завтра, 19 ноября, обсудят текущую эпидемиологическую обстановку и обсудят предполагаемые риски в этой связи.

Заседание состоится в 12 часов.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности и пока для его отмены нет никаких предпосылок. Эпидемиологи требуют носить маски, а мобильные патрули ежедневно проверяют дисциплинированность в этом плане пассажиров транспорта и посетителей других людных мест.