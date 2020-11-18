Адвокат - ветеран юриспруденции надул клиентку в Геленджике на 3 миллиона рублей

Фото Светлана Маковеева

В течение нескольких месяцев защитник постоянно брал у женщины деньги на, как он уверял, различного рода юридические хлопоты и сбор необходимых документов. Как выяснилось чуть позже, «адвокат» и не планировал защищать клиентку.

Вместо этого он просто брал у нее деньги и тратил на свои нужды. Так он насобирал с доверчивой клиентки около 3 миллионов рублей.

В конце концов женщина прозрела и обратилась в полицию.

- Расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику в отношении 64-летнего приезжего по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), завершено,- сообщает ГУ МВД по краю.

Уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.