На Кубани продолжают подключать абонентов к электросетям

Фото: Россети

С начала года Юго-Западный филиал «Россети Кубань» присоединил к электросетям компании 3,5 тысячи новых абонентов. В связи с риском распространения коронавируса все заявки, в том числе и на обслуживание или увеличение мощности, продолжают принимать дистанционно.

- За 10 месяцев электроэнергией обеспечены более 3,5 тысяч новых абонентов в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском и Крымском районах Краснодарского края. Общая мощность подключенных объектов составила 83,3 МВт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в компании.

Подключают новых абонентов в регионе уже несколько месяцев в упрощенном порядке. В «Россети» можно подать электронную заявку без бумажной волокиты, также договор заключается через оплату счета, а приборы устанавливают только представители компании.

- Заявки от потребителей продолжат поступать. В этом году мы приняли их более 5,7 штук: 5,4 тысячи – от потребителей льготной категории и 271 – от малого и среднего бизнеса, - сообщили «КП» - Кубань» в филиале.

Фото: Россети

Стоит отметить, что в число новых абонентов энергокомпании входят экономически и социально значимые для региона объекты, например, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Напоминаем, что все заявки на клиентское обслуживание и оказание дополнительных услуг можно подать через «Портал-тп.рф». А по всем интересующим вопросам, связанным с электроснабжением, нужно звонить в любое время на бесплатную «горячую линию» по номеру 8-800-220-02-20.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани продолжают устанавливать на счетчики антимагнитные пломбы, чтобы не допустить незаконное потребление электричества. О хищениях электроэнергии можно сообщать анонимно по телефону «горячей линии».