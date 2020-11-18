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Гендиректор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг оштрафован на 100 тысяч за критику судей после матча со «Спартаком»

Эмоциональное заявление функционера было опубликовано на официальном сайте клуба
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг оштрафован на 100 тысяч рублей за высказывания после матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком», который завершился победой «красно-белых» со счетом 3:1.

После матча на официальном сайте «горожан» было опубликовано заявление от имени функционера.

- Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче, - заявил Хашиг.

В «Краснодаре» считают, что ошибки арбитров в двух эпизодах были намеренными.

Комитет по этике счел скандальное заявление гендиректора клуба неуместным и оштрафовал Хашига на 100 тысяч рублей.

Отметим, что ранее экспертно-судейская комиссия РФС большинством голосов признала, что арбитр Безбородов допустил ошибки, повлиявшие на исход встречи и отстранила его от работы как минимум до конца года.

ФК «Краснодар»