Гендиректор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг оштрафован на 100 тысяч за критику судей после матча со «Спартаком»

Генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг оштрафован на 100 тысяч рублей за высказывания после матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком», который завершился победой «красно-белых» со счетом 3:1.

После матча на официальном сайте «горожан» было опубликовано заявление от имени функционера.

- Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче, - заявил Хашиг.

В «Краснодаре» считают, что ошибки арбитров в двух эпизодах были намеренными.

Комитет по этике счел скандальное заявление гендиректора клуба неуместным и оштрафовал Хашига на 100 тысяч рублей.

Отметим, что ранее экспертно-судейская комиссия РФС большинством голосов признала, что арбитр Безбородов допустил ошибки, повлиявшие на исход встречи и отстранила его от работы как минимум до конца года.