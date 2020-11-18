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Общество

С начала пандемии в Сочи выписано штрафов на 4,2 миллиона рублей за нарушение масочного режима

Очередной проверочный рейд прошел на железнодорожном вокзале Сочи
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

Проблема в том, что люди, выходя из здания вокзала во внутренний дворик или находясь на перроне в ожидании поезда, маски снимают, а также перестают соблюдать социальную дистанцию.

- Многие наши граждане ошибочно полагают, что маски необходимо применять только внутри помещений или в транспортном средстве. Однако, это не так. Если человек находится в общественном месте, будь то перрон или территория вокзала, маски снимать нельзя, – отметила заместитель директора департамента мэрии Сочи Наталья Ивкина.

С марта по середину ноября 2020 года за нарушение масочного режима полицией в Сочи было составлено более 7 300 протоколов об административном правонарушении.

Из них 250- только за последнюю неделю. Судами вынесены 200 предупреждений и свыше 1,5 тысяч решений о наложении административных штраф на общую сумму 4 млн 228 тыс. рублей.