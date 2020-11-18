Фонд Олега Дерипаски выплатит вознаграждения донорам антиковидной плазмы

НИИ ККБ №1 — единственная больница в Краснодарском крае, где используется такая технология. Фото: фонд «Вольное Дело»

Краснодарская краевая клиническая больница №1 — первая и единственная больница на Кубани, где была внедрена технология переливания больным COVID-19 плазмы с антителами к коронавирусу. А чтобы ускорить наполнение банка плазмы, инициатор внедрения этой технологии — фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» — будет выплачивать донорам вознаграждение в 5 тысяч рублей.

Еще летом основатель фонда Олег Дерипаска предложил внедрить в Краснодарской краевой клинической больнице №1 технологию переливания плазмы с антителами к коронавирусу SARS-Cov-2 тем, кто в данный момент находится на лечении. За 4 месяца кубанским врачам удалось заготовить 50 литров плазмы и вылечить с помощью переливания более 50 пациентов. Среди них были и пациенты средней тяжести, и больные с поражением более 90% легких.

Краснодарские врачи подтвердили, что переливание плазмы крови, в которой содержатся антитела к COVID-19, повышает иммунитет пациентов и ускоряет их выздоровление. Медики отдельно отметили, что своевременно проведенная процедура переливания такой плазмы в большинстве случаев предотвращает тяжелые осложнения — например, развитие «цитокинового шторма» — неадекватного иммунного ответа организма на вирусную инфекцию.

Для того, чтобы стать донором плазмы необходимо, чтобы в вашей крови был высокий титр антител к новому коронавирусу. Процедура не вредит донору: она практически безболезненна, всегда проводится под пристальным наблюдением медицинского персонала и не снижает иммунитет к коронавирусу. Дополнительной приятной мотивацией станет денежное вознаграждение, которое фонд «Вольное дело» выплатит тем, кто сдаст плазму с антителами — оно составит 5 тысяч рублей. Процедура проводится в НИИ ККБ №1, а записаться и узнать подробности можно по телефонам: 8-861-252-87-54 или 8-929-844-02-26.

Фонда Олега Дерипаски системно помогает развитию здравоохранения в российских регионах. За время пандемии он направил в больницы более 1,3 млн медицинских масок и других СИЗ, включая специальную экипировку для врачей. В частности, кубанские медучреждения в мае получили от фонда большую партию СИЗ, в которую входили противочумные костюмы, респираторы, очки и бахилы. Фонд также передал регионам двенадцать автомобилей скорой помощи и 14 аппаратов ИВЛ и запустил онлайн-программу дистанционного обучения врачей лечению респираторных заболеваний. Сейчас в регионах готовятся к открытию семь медицинских центров, построенных по инициативе Олега Дерипаски.