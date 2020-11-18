14 компаний получат гранты на реализацию в крае туристических проектов

Фото администрации КК

Более 30 миллионов будет направлено на поддержку проектов на курортах Краснодарского края. Таковы результаты конкурса, проведенного Федеральным агентством по туризму. Всего на конкурс было подано более 4 тысяч заявок.

Как сообщил вице-губернатор Александра Руппель, в конкурсе победили 10 кубанских компаний, еще четыре компании из других регионов России свои проекты планируют реализовать на территории края.

. – Это создание инфраструктуры активного отдыха, развитие объектов туристического показа, создание экскурсионных маршрутов, доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья ,– отметил Александр Руппель.

Деньги будут направлены компаниями на разработку мобильных приложений-путеводителей, создание глэмпинга-нового вида экотуризма, организацию гастрономических туров.

Один из проектов посвящен развитию сети экологических троп на Красной Поляне.

Гранты будут перечислены победителям до конца 2020 года. Средства по ним должны быть освоены за 6 месяцев.