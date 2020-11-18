В Краснодаре жителей приглашают сдать опасные отходы

Фото: krd.ru.

В краевом центре пройдет общегородская экологическая акция по сбору опасных отходов. Она называется «С заботой об окружающей среде». Акция состоится в разных микрорайонах 21 ноября, с 10:00 до 13:00. Ее проводит ООО «Агентство «Ртутная безопасность».

— В пунктах приема будут принимать опасные отходы, которые не подлежат захоронению на полигонах с обычным мусором, — сообщил начальник отдела экологии департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Олег Шаталов.

Краснодарцы могут сдать ртутные и люминесцентные лампы, термометры, просроченные лекарства. Кроме того - батарейки, аккумуляторы, картриджи и любые электронные приборы.

Пункты приема опасных отходов будут открыты на проспекте Чекистов, на улицах Ставропольской, Атарбекова и Московской.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре нашли свалку ртутных ламп.