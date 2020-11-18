В Краснодаре во двор школы №66 пересадили 35 лип с улицы Московской

Фото: krd.ru.

В Краснодаре на территорию школы № 66 пересадили 35 лип с улицы Московской. Напомним, что деревья росли на разделительной полосе.

- Всего с места строительства трамвайной линии на новые места уже пересажены 243 дерева, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Возраст пересаженных деревьев — 10 – 15 лет. Основную часть растений высадили рядом с памятником Евгению Дорошу, имя которого носит школа. На первом этапе ухаживать за липами будут специалисты МКУ «Центр озеленения и экологии». А затем – сами школьники.

Акция по пересадке деревьев с места будущей трамвайной линии начали в конце октября. Специалисты стараются максимально сохранить корневую систему растений.

В пресс-службе мэрии напомнили, что новая 5-километровая трамвайная ветка по улице Московской с разворотным кольцом у ТЦ «Стрелка». К ее строительству намечено приступить в конце 2020 года.