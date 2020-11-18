Краснодар возглавил рейтинг российских городов по обеспеченности автомобилями

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Краснодар возглавил топ-20 российских городов по обеспеченности личными автомобилями. Это выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат». Данные были получены на 1 июля 2020 года.

- Больше всего легковых машин на 1 тысячу жителей зарегистрировано в Краснодаре. Население города 1 млн 022 тысяч человек, а автомобильный парк - 355 тысяч транспортных единиц, - сообщили в агентстве. – Таким образом, в городе показатель обеспеченности автомобилями рекордный - 347.

За Краснодаром в списке следуют Самара и Санкт-Петербург. Москва в топе на 12 месте.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре загруженность дорог превышает предельный норматив в два раза.

В краевом центре зарегистрировано более 442 тыс. транспортных средств. Ежедневно въезжают ещё около 200 тыс. автомобилей.