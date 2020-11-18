В Краснодаре жители заметили странное свечение в небе

Фото: t.me/krd_tipich_ru

В Краснодаре жители стали свидетелями очередного необычного явления в небе. В последнее время в краевой столице наблюдают разные природные аномалии. То город покрывают облака, как бескрайнее море. То вдруг от белых инверсионных следов голубой купол становиться полосатым.

На этот раз краснодарцев удивило ярко-синее свечение над Восточно-Кругликовским микрорайоном краевой столицы.

- Свечение было необычно яркое и напоминало северное сияние, - описывают аномалию очевидцы.

Они успели запечатлеть природное явление и выложили фото и видео в сеть.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что жители Краснодара удивлены «полосатым» небом над городом.