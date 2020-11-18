На Кубани определят формат проведения новогодних мероприятий

В Краснодаре 19 ноября пройдет очередное заседание краевого оперативного штаба. Напомним, что 18 ноября, в регионе выявили еще 166 зараженных. Кроме того, зарегистрировано пять летальных исходов от коронавируса. Все смертельные случаи произошли в больницах Краснодара и Темрюкского района.

Предстоящие новогодние праздники требуют особой бдительности от жителей Кубани. Формат их проведения станет одной из основных тем совещания.

- Завтра на Красной35 планируется очередное заседание Оперативного штаба. Самый ожидаемый вопрос, разрешат ли проводить новогодние гуляния и в каком формате, - сообщает Телеграм-канал Красная,35.

На совещании свое слово скажут медики.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что каждый день добавляются новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 5 человек.