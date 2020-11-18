Сочи может стать одним из пунктов пропуска по электронной визе

В Сочи через пограничные пункты можно будет пройти по электронной визе. Об этой возможности шла речь на заседании комиссии Правительства РФ по развитию туризма.

- Решение намечено принять до 1 февраля, - сообщили на совещании.

Напомним, как стало известно 18 ноября, власти Турции приняли решение ввести комендантский час в стране. Это сделано в рамках борьбы с распространением COVID 19.

Ситуацию прокомментировал глава региона Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, спрос на отдых в Краснодарском крае сейчас находится на достаточно высоком уровне. У кубанских курортов есть свой клиент, и решения властей Турции не слишком повлияют на турпоток внутри России.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, куда можно отправиться в путешествие, что там с коронавирусом и нужна ли справка.