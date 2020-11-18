«Локомотив-Кубань» обыграл «Леткабелис» и вышел в Топ-16 Еврокубка

Фото: ПБК Локомотив-Кубань

«Локомотив-Кубань» в очередном матче Еврокубка принимал «Леткабелис». Победа в этой встрече гарантировала краснодарским баскетболистам выход в Топ-16 турнира.

«Железнодорожники» уверенно стартовали и обеспечили себе двузначный отрыв уже по ходу первой четверти. Григорий Мотовилов забросил трехочковый баззер с сиреной и на первый перерыв в матче соперники ушли при счете 29:18. Во второй десятиминутке «Локо» контролировал игру и обеспечил к перерыву счет 52:38.

Гости навязали борьбу во второй половине матча и смогли добиться +10 перед последней десятиминуткой. Преимущество «красно-зеленых» продолжало таять и по ходу четвертой четверти, однако в решающие минуты, когда разрыв составлял всего четыре очка Евгений Пашутин взял тайм-аут и помог своим игрокам сохранить победу- 94:90.

- Будем анализировать наши ошибки и становиться лучше. Самое важное, что мы смогли выиграть этот матч. Теперь впереди Красноярск, к этой игре начнем готовиться практически сразу же и будем играть только на победу, - сказал после игры главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань».

Лучшим в составе российского клуба оказался Миндаугас Кузьминскас, набравший 20 очков, 17 баллов на счету Джордана Кроуфорда, 13 – у Станислава Ильницкого.