В Краснодаре продолжают штрафовать заведения за работу после полуночи

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В краевом центре активно работают рейдовые группы. Они проверяют, насколько добросовестно собственники кафе и баров соблюдают режим повышенной готовности. Под особым контролем находятся улицы Красная и Красноармейская, а также ночные заведения и караоке-клубы.

- Всего с 5 по 18 ноября специалисты проверили 107 предприятий общепита. За работу после полуночи составлено 17 протоколов об административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в краевом центре продолжают проверять на соблюдение масочного режима. Людей без повязок в местах массового скопления также штрафуют. Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре станут шить больше масок, чтобы они были дешевле и доступнее.