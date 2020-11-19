Вениамин Кондратьев призвал жителей Кубани поддержать местных производителей на национальном конкурсе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

19 ноября стартовал первый национальный конкурс «Вкусы России». Краснодарский край представляют семь региональных производителей: «Кубанский ранний картофель», «Краснодарский чай», «Мацеста чай», «Абрау-Дюрсо», «Вина Кубани», «Кубанские овощи», «Вина «Мысхако». Губернатор Кубани призвал местных жителей поддержать наших участников конкурса.

- Овощи, вина и чай, которые произведены на территории Краснодарского края, уже давно занимают особое место на полках магазинов страны. Я уверен, у наших продуктов есть все шансы войти в число финалистов. На сайте конкурса вкусыроссии.рф началось голосование. Давайте поддержим наших кубанских производителей! – написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Проголосовать за производителей во всероссийском конкурсе можно до 2 декабря. На официальном сайте конкурса создан удобный поиск по бренду или субъекту.