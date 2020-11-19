В Краснодарском крае возможен гололед

Гололедица опасна для автомобилистов и пешеходов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснодарском крае до конца недели ожидаются температурные качели. В связи со скачками температуры в регионе будут идти попеременно дождь и снег, а также возможно образование ледяной корки на дорогах.

- Дождь будет идти в течение недели по всему краю. А в мокрый снег осадки перейдут преимущественно в горах и предгорьях, а также в ночное время, когда температуры опустятся до нуля и ниже. Из-за температурных скачков ночью и рано утром трассах может образоваться на гололедица, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель отдела гидрометобеспечения Светлана Попова.

В МЧС посоветовали быть осторожными в такую погоду.

- На Кубани с наступлением холодов существует вероятность возникновения ЧС, связанных с налипанием мокрого снега и гололеда. Будьте осторожны на улице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае ЧС необходимо звонить по бесплатным номерам: с городского – «01», с мобильного – «101».