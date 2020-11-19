На Кубани выявили контрабанду препаратов для похудения

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Жительница Лабинского района решила подзаработать…на запрещенных веществах. Женщина по почте заказала из Казахстана партию препаратов для похудения. При этом в активных добавках содержалось сильнодействующее вещество «Сибутрамин».

- Оперативными сотрудниками была выявлена посылка весом 12,6 килограммов. В ней были обнаружены различные биологически активные добавки и препараты для похудения. Женщина планировала продавать их через соцсети. Она объяснила, что товар пользуется большим спросом, поскольку запрещен к свободной продаже, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

В настоящее время в отношении жительницы Кубани возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.