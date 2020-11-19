В пригороде Краснодара открыли обновленный сквер имени 75-летия Великой Победы

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Сквер обновили в хуторе Ленина. Здесь сделали новые тротуарные дорожки, высадили деревья, постелили рулонный газон, установили систему полива, поставили детские и спортивные площадки, также лавочки и фонари. В зеленой зоне, в том числе, появились поле для мини-футбола и зона для игры в баскетбол.

- При формировании этой зелёной зоны были учтены пожелания сразу нескольких поколений жителей. Это грамотный подход к планированию территорий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Сквер создан местными жителями около 30 лет назад. В нем проходят все значимые массовые мероприятия. По инициативе жителей в апреле этого года сквер был переименован в честь 75-летия Великой Победы, ранее его называли Хуторской.