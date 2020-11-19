Бывший гендиректор сочинского ночного клуба попал на крупный штраф

Приговор вступил в силу

В Сочи бывший генеральный директор ООО «Мандарин клуб» в 2018 году несколько месяцев не доплачивал зарплату свои сотрудникам. Работники пожаловались в соответствующие органы, и в ночной клуб нагрянули с проверкой.

- Три месяца руководитель не выплачивал в полном объеме заработную плату 14 сотрудникам. В результате задолженность превысила миллион рублей. При этом у мужчины имелась реальная возможность для погашения суммы, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

После возбужденного уголовного дела мужчина возместил сотрудникам ущерб на сумму более 280 тысяч рублей, еще и попал на крупный штраф.

- Чтобы возместить ущерб на имущество фигуранта наложили арест на сумму 800 тысяч рублей. Заработная плата сотрудникам выплачена в полном объеме. Приговором суда мужчине назначен штраф в сумме 200 тысяч рублей, - добавили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.