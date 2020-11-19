Перед новогодними праздниками возрос спрос на полеты Москва-Геленджик

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик

В связи с возросшим спросом на полеты из столицы в Геленджик авиакомпания S7 Airlines увеличивает частоту рейсов.

- Со 2 декабря перелеты по маршруту Москва – Геленджик – Москва будут выполняться ежедневно. Ранее планировала летать в Геленджик три раза в неделю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджик.

Вылет из московского Домодедово будет выполняться в 10:25, прилет в Геленджик — в 12:50. Обратный рейс прибудет в 13:40. На линии будут задействованы воздушные суда Boeing 737-800 вместимостью до 176 кресел.

Ежедневно перелеты из Геленджика в Москву и обратно будут организованы до марта следующего года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с декабря рейсы из Геленджика в столичный аэропорт Внуково Utair планирует осуществлять два раза в неделю. Самолеты будут отправляться из города-курорта по понедельникам и средам.