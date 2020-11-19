На Кубани за сутки выявили 169 зараженных коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. Уже две недели, с 3 ноября, график по коронавирусу стабильно идет только в рост. По данным 19 ноября за последние сутки зафиксировано 169 заболевших COVID-19.

- В Краснодаре заболели 46 человек, в Анапе – 13, в Сочи – 12. По 11 человек заразились в Динском и Темрюкском районах, девять – в Белореченском, по семь – в Апшеронском и Тимашевском районах. По пять пациентов получили положительные результаты после теста на коронавирус в Туапсинском, Выселковском, Кущевском, Крымском районах. Четыре новых инфицированных прибавилось в Горячем Ключе, по три – в Геленджике, Ейском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Мостовском районах. По два человека с COVID-19 зафиксированно в Абинском, Кавказском, Курганинском, Северском и Павловском районах. По одному случаю зафиксировано в Новороссийске, Каневском, Красноармейском и Тбилисском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших коронавирусом за последние сутки выявлено семь детей, самому младшему из которых семь месяцев.

Также стоит отметить, что в настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 37 пациентов, еще трое – на ЭКМО.