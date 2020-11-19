В Сочи мужчина выпал из окна больницы

Фото: архив КП

В Сочи из окна горбольницы №4 выпал пациент. По словам очевидцев, мужчина находился на последнем, седьмом этаже. Место происшествия осмотрел охранник. Пациенты больницы сняли инцидент на телефон и выложили в сеть.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Пользователи соцсетей отмечают в комментариях, что в здании находится отделение нейрохирургии.

- Там люди и с открытыми головами после аварий, они не соображают что делают, дверь с окном запросто могут перепутать, - комментируют случай жители Сочи.

Данные о состоянии пострадавшего пока не поступали.