Директором департамента информационной политики Краснодара назначена Анна Косарева

Анна Косарева - новый директор департамента информационной политики

Департамент информационной политики Краснодара возглавила 34-летняя Анна Косарева, которая с 2013 года работала в администрации Краснодарского края руководителем отдела оперативной информации.

В ее послужном списке работа в пресс-службах администраций Новороссийска, Армавира и Славянского района.

- У нее большой опыт, в том числе в сложных ситуациях. Понимание задач и, что еще важнее, смысла нашей работы. Отличное владение информацией. И желание делать наш город лучше, - прокомментировал назначение вице-мэр Краснодара Антон Смертин.