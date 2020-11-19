Директором департамента архитектуры и градостроительства Краснодара назначена Надежда Панаетова

Надежда Панаетова Фото: krd.ru

В Краснодаре на заседании городской думы представили нового директора департамента архитектуры и градостроительства. На должность утверждена Надежда Панаетова.

— Не должно быть никаких сомнений. Надежда — отличный сотрудник департамента. Временно меняла свое место работы, но сейчас возвращается. Для города это хороший кадровый потенциал, — отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

На посту руководителя Надежда Панаетова сменила Владимира Цоя, который покинул должность 2 ноября.

С 2016 года по 2018 год она работала начальником отдела, заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара. В период с 2018 года по 2019 год руководила Управлением земельных отношений. С 2019 года до настоящего время работала заместителем главы города Горячий Ключ.