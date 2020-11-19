В Новороссийске после пожара нашли тело мужчины

Фото: СУ СК РФ по краю

В ночь на 19 ноября в хуторе Убых загорелся один из домов по улице Пасечной. Очевидцы вызвали на место пожарных. После тушения огня в помещении обнаружили труп.

- Возгорание распространилось на 80 квадратных метров. К сожалению, есть пострадавший, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погиб мужчина.

- Личность погибшего установлена, им оказался 46-летний хозяин домовладения. По имеющимся данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, - добавили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются, в том числе, и точная причина и место очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.