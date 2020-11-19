Новый год в Краснодарском крае в условиях коронавируса: отмечаем дистанционно

Новый год в условиях коронавируса жители Кубани запомнят надолго.

19 ноября прошло очередное заседание краевого оперативного штаба. Главный вопрос, который обсуждали на совещании, - как жители Кубани отметят Новый год и Рождество? И судя по росту числа заболевших коронавирусом (а за сутки заразились еще 169 человек, из них 7 детей), о возможных поблажках речи даже не шло.

- В сегодняшнем штабе принимают участие наши врачи. Именно они остаются на передовой в это непростое время, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Первый вопрос, который обсудили вместе с ними, — проведение новогодних утренников. Все медики сошлись во мнении - это очень рискованно.

Поэтому, по словам Вениамина Кондратьева, принято решение — отменить проведение традиционных новогодних детских представлений на Кубани. Все праздничные мероприятия пройдут в дистанционном формате.