Горнолыжные курорты в Сочи засыпало снегом

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Власти Сочи распространили экстренное предупреждение в связи с сильным снегопадом в горных районах курорта.
- В ближайшие 1-3 часа и до конца дня 19 ноября в горной зоне Сочи, в том числе в Красной Поляне ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья,- сообщает мэрия.
В связи с непогодой городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели советуют сочинцам и туристам соблюдать меры предосторожности при нахождении в горах.
Сейчас в Красной Поляне около 2 градусов мороза. Снегом покрыты не только горные склоны рядом с поселком. Сугробы растут и внизу, у самого начала горнолыжных трасс.
Снегом засыпана также трасса от Красной Поляны к поселку Эсто-Садок.
Синоптики прогнозируют понижение температуры в ночь на 20 ноября до минус 5 и продолжение снегопада.