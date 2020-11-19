Горнолыжные курорты в Сочи засыпало снегом

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Власти Сочи распространили экстренное предупреждение в связи с сильным снегопадом в горных районах курорта.

- В ближайшие 1-3 часа и до конца дня 19 ноября в горной зоне Сочи, в том числе в Красной Поляне ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья,- сообщает мэрия.

В связи с непогодой городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели советуют сочинцам и туристам соблюдать меры предосторожности при нахождении в горах.

Сейчас в Красной Поляне около 2 градусов мороза. Снегом покрыты не только горные склоны рядом с поселком. Сугробы растут и внизу, у самого начала горнолыжных трасс.

Снегом засыпана также трасса от Красной Поляны к поселку Эсто-Садок.

Синоптики прогнозируют понижение температуры в ночь на 20 ноября до минус 5 и продолжение снегопада.