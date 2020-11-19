Сидим дома: в Краснодарском крае ужесточили коронавирусные ограничения

Фото: Тимур ХАНОВ

До Нового года еще полтора месяца, однако уже сейчас понятно, что все планы придется строить с учетом ситуации с коронавирусом. И судя по всему особо не разгуляешься. На заседании краевого оперштаба стало известно об ужесточении коронавирусных ограничений.

В частности, под запрет попали проведение массовых гуляний и детских новогодних елок. Традиционные мероприятия на уличных площадях в муниципалитетах отменены. Это ограничение будет действовать все новогодние каникулы - с 25 декабря по 13 января.

Офисные сотрудники оторваться тоже не смогут - никаких банкетов и корпоративов. Развлекательная программа тоже пол запретом.

Если вы планировали, что сможет хотя бы 31 декабря встретить Новый год в ресторане, ночном клубе, караоке или боулинге, то ошиблись - все заведения закроются ровно в полночь. А значит, как минимум, за полчаса помещение люди должны будут освободить.

Театры по-прежнему закрыты. Фильмы с попкорном снова отменяются - не разрешена и работа кинотеатров.