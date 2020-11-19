В Краснодарском крае разрешили развернуть рождественские ярмарки

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Сегодня, 19 ноября, прошло заседание оперативного штаба. На совещании власти решили, что продовольственные и фермерские рынки в новогодние праздники будут работать в штатном режиме. Также чиновники дали добро на организацию рождественских ярмарок.

Развернуть палатки с новогодним убранством разрешили с обязательным соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции.

- У жителей края должна быть возможность купить все необходимое для празднования Нового года. Для безопасности людей, количество продавцов и палаток на каждой ярмарке будет ограничено, - написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что решено официально продлить запреты на корпоративы, детские утренники, работу кафе, баров и ресторанов после полуночи. Более того, традиционных мероприятий с 25 декабря по 13 января тоже не будет.