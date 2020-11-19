На Кубани умерло шесть пациентов с коронавирусом

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В стационар в Краснодаре доставили 55-летнюю жительницу Тимашевского района. Женщина была в тяжелом состоянии,с высокой температурой и сильным кашлем. У пациентки диагностировали COVID-19. Ее состояние ухудшалось и больную поместили на ИВЛ. Тем не менее, женщина умерла.

71-летняя жительница Кропоткина умерла в больнице Усть-Лабинска. До этого тест показал наличие коронавируса в организме пациентки. Ее подключили к аппаратуре ИВЛ, но все усилия врачей оказались тщетными.

В краснодарском стационаре умер 64-летний житель краевого центра. Его тест на коронавирус был положительным. Врачам не удалось его спасти.

56-летний сочинец был доставлен в местную инфекционную больницу в очень тяжелом состоянии. У пациента была высокая температура и он с трудом дышал. Медикам не удалось спасти ему жизнь.

80-летний армавирец умер в Лабинской больнице. Анализ на коронавирус до этого подтвердил наличие в организме опасной инфекции.

Летальный случай зафиксирован и в Крымской районной больнице. Там умерла 74-летняя жительница города, до этого находившаяся на ИВЛ с подтвержденным тестом на коронавирус.

- Всего за время пандемии в регионе скончались 527 человек с COVID 19,- сообщили в Минздраве Кубани.