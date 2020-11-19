Популярность пеших маршрутов на «Роза Хутор» продолжает расти

Фото Роза Хутор

В этом году летний сезон на «Роза Хутор» стартовал почти на 2 месяца позже чем обычно. Отели курорта начали принимать гостей лишь в 20-х числах июня, однако, благоприятные погодные условия позволили продлить сезон до 15 ноября. За это время «Роза Хутор» посетили около 800 тысяч человек (в полноценном сезоне 2019 года – 854 000).

В ходе прошедшего летнего сезона отмечался повышенный интерес туристов к природному туризму, пешим и велопрогулкам в горах. Введение новой экотропы «От снежников до водопадов» в сентябре 2020 года расширило доступную для хайкинга зону курорта почти до 70 километров. Таким образом на «Роза Хутор» под занавес сезона действовали уже десять пеших горных маршрутов разной сложности: «Тропа здоровья», «Йети-тропа», «Озерный траверс», «Харгинский лес», «Каменный столб», «Юрьев хутор», «Панорама», «Парк водопадов», «Путь к водопадам», «От снежников до водопадов».

Фото Роза Хутор

Среди природных достопримечательностей наибольший интерес отдыхающих вызывает посещение парка водопадов «Менделиха», где расположены семь водопадов, в том числе самый высокий в окрестностях Сочи - «Золотой» (77 м). Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 километра и занимает около 4,5 часов. Ежедневно полюбоваться красотами парка приходили от 3 до 5 тысяч человек. По итогам сезона его посетили около 410 тысяч человек.

По словам директора управления активного отдыха и туризма «Роза Хутор» Ольги Падейской, гости курорта предпочитали маршруты средней дальности и сложности, такие как «Харгинский лес» и «Юрьев хутор», «От снежников до водопадов». Услугами гида-проводника воспользовались почти 6 тысяч гостей, этот показатель в этом году выше почти в 3 раза по сравнению с 2019 годом. Были также востребованы велопрогулки в горах, более 15 тысяч человек арендовали для этих целей велосипеды и электровелосипеды. Популярностью пользовались детские туристические активности, образовательные программы по правилам поведения в горах «Школа выживания», «Я иду в поход» и другие, которые проходили в кэмпах «Горной Академии» курорта. В следующем летнем сезоне 2021 года юным исследователям будет предложен новый увлекательный практикум в сфере орнитологии, направленный на знакомство с миром пернатых Западного Кавказа.

С наступлением зимнего сезона «Роза Хутор» полностью сосредоточивается на зимних активностях, и пешие маршруты не будут доступны для посещения. Однако, зимняя услуга «Личный гид», подразумевает не только обучение катанию на горных лыжах или сноуборде, но и персональную обзорную экскурсию с гидом по территории курорта и рассказом о его истории, функционировании, возможностях досуга вне горных трасс.

Развитие природного туризма остается для курорта приоритетной задачей, которая реализуется в сотрудничестве с Сочинским нацпарком и Кавказским биосферным заповедником. В планах на ближайшие три года создание необходимой для этого инфраструктуры. В частности, предполагается проработать новое туристическое кольцо, протяженностью 40 км, на котором будут устроены 6 глэмпингов и палаточных лагерей. Данная деятельность проходит в соответствии с Программой устойчивого развития курорта «Роза Хутор».