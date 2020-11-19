В Сочи ожидают смерчи на море

Фото мэрии Сочи

По сообщению метеорологов, до конца суток 19 ноября, а также в течение всего дня 20 ноября на участке Магри – Веселое у побережья Сочи высока вероятность формирования смерчей над морем.

- Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды,- сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Смерчи у побережья Сочи в ноябре - довольно распространенное явление. Именно в этот период на курорте наблюдаются резкие перепады температуры воздуха и морской воды, что и влияет на образование смерчей в море.

«Скачет» в ноябре и атмосферное давление, приводя к стремительной смене погоды.

Как ранее сообщалось, 19 ноября горнолыжные курорты Сочи засыпало снегом.