Краснодарский Дворец творчества начнут реставрировать в 2021 году

Фото администрации КК

В Краснодаре отреставрируют здание Дворца творчества, расположенное на пересечении улиц Красноармейской и Гимназической.

Строение имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Дом строился в 1904-1906 годах по проекту архитектора Николая Петина. Здание выполнено в стиле модерн с элементами романского стиля.

Изначально здесь находилась первая мужская гимназия Екатеринодара. Здание и сейчас используется в образовательных целях – здесь размещается краевой Центр творческого развития и гуманитарного образования.

- Уже разработана научно-проектная документация, получено положительное заключение историко-культурной экспертизы. Сейчас проект изучают специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия региона, – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

Историческое здание не ремонтировалось уже более десяти лет. В 2021 году здесь начнется капремонт помещений и восстановление лепного декора интерьеров.