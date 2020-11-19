ВТБ поддержал проект по сохранению объекта культурного наследия в Ростове

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Часть средств будет направлена на реализацию инвестиционного проекта по сохранению объекта культурного наследия − здания издательства «Молот» в центре Ростова-на-Дону.

Проект предполагает замену кровли, укрепление стен и фундамента, реставрацию фасада здания 1930-х годов постройки. Ремонтные работы планируется завершить в конце первого квартала будущего года.

- Сегодня многие предприниматели в разных регионах участвуют в решении вопросов развития городской инфраструктуры. Мы готовы поддерживать наших клиентов в реализации таких инициатив. Подобные проекты способствуют сохранению исторического облика российских городов и повышают их инвестиционную привлекательность, − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

- Наше сотрудничество с ВТБ − яркий пример вовлеченности банка в развитие региональных предприятий малого и среднего бизнеса. Финансовая поддержка позволила нам сохранить основные ресурсы компании и планомерно нарастить привычный темп работы предприятий группы. Крайне важно, когда банк является не только провайдером финансовых услуг, а скорее, настоящим партнером, который готов поддержать клиента в любых экономических реалиях, − подчеркнула Татьяна Шишкина, учредитель ООО «Мир ремонта».

Для справки

Основными направлениями деятельности ООО «Мир ремонта» являются розничная торговля через ТЦ формата DIY и сдача в аренду части торговых площадей.