В Краснодаре гость восемь раз ударил ножом хозяина дома из-за оскорблений во время застолья

Фото СК РФ

В ночь на 15 ноября 2020 года двое мужчин выпивали в доме у одного из них на улице Длинной в Краснодаре.

Во время застолья между собутыльниками вышла ссора на бытовой почве. Они принялись оскорблять друг друга.

В конце концов гость выхватил нож и восемь раз ударил им в грудь 44-летнего хозяина дома.

На крики израненного мужчины со второго этажа дома прибежала его жена, которая, увидев что произошло, вызвала на место «Скорую» и полицию.

Медики доставили потерпевшего в больницу, где он вскоре умер. Нападавший задержан полицией.

- Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю в отношении 60-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 44-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ), - сообщает СУ СК по краю.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.