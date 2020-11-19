РНКБ Банк выдал 5 млрд рублей по льготной ипотечной программе «Господдержка 2020»

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РНКБ Банк (ПАО) выдал около 5 млрд рублей ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5% с момента запуска программы «Господдержка 2020», также подписаны договора по выдаче ипотечных кредитов в рамках данной программы на сумму более 800 млн. рублей. На сегодняшний день клиенты банка приобрели по программе «Господдержка 2020» около 2000 квартир. В настоящее время действие программы продлено до 1 июля 2021 года.

На сегодняшний день доля выдач по этой программе составляет около 80% от общего числа выдач ипотеки на строящееся или готовое жилье от застройщика. В среднем в месяц в банк поступает около 800 заявок на получение ипотеки по программе господдержки. Согласно статистическим данным, в ноябре 2020 года средняя сумма одобренного кредита по данной программе составляет порядка 2,5 млн. рублей. Среди участников льготной программы есть как жители Крыма - их около 65%, так и жители материковой части России - 35%.

Стоит отметить, что с августа 2020 года клиенты банка получают дисконт к процентной ставке программы «Господдержка 2020» - минус 1% к ставке по ипотечным кредитам, если приобретают объекты в ЖК, которые строятся с использованием проектного финансирования РНКБ. Кроме того, клиент также может получить дисконт к ставке до 2% на два года от застройщика. Договора на предоставление дисконта от застройщика заключены с крупнейшими девелоперами, уже выдано несколько десятков кредитов со ставкой 4,5%.

Кроме этого, РНКБ предоставляет ряд дисконтов в размере: 0,5% клиентам, относящимся к льготной категории, 0, 5% при выходе на сделку в течение 30 календарных дней после получения положительно решения по кредиту и 1,2 % при первоначальном взносе в размере не менее 50% от стоимости жилья и сумме кредита от 5 млн рублей. При этом дисконты могут суммироваться.

- Мы рассчитываем, что к концу года ипотечный портфель банка составит около 30 млрд рублей – в том числе благодаря высокому спросу на льготные ипотечные программы, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин.

Подать заявку на получение ипотечного кредита можно дистанционно на сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ24/7». В настоящее время более 90% ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке регистрируются РНКБ в электронном виде.

Справка

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов. 16+